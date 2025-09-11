В России изменились правила автобусных перевозок

В России изменились правила лицензируемых автобусных перевозок

В России изменились правила надзора за лицензируемыми автобусными перевозками. Это следует из поправок кабмина в законодательство, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Документ делит объекты надзора на четыре группы тяжести. Тяжесть «А» теперь включает не только перевозку опасных грузов, но и перевозку пассажиров, которая подлежит лицензированию — такая категория ранее входила в группу «Б».

Обновленная редакция правил в зависимости от категории риска также уточняет периодичность плановых надзорных мероприятий по объектам в сфере лицензируемых автобусных перевозках. Кроме того, она регламентирует обязательные и профилактические визиты.