Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:01, 11 сентября 2025Россия

В России изменились правила автобусных перевозок

В России изменились правила лицензируемых автобусных перевозок
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В России изменились правила надзора за лицензируемыми автобусными перевозками. Это следует из поправок кабмина в законодательство, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Документ делит объекты надзора на четыре группы тяжести. Тяжесть «А» теперь включает не только перевозку опасных грузов, но и перевозку пассажиров, которая подлежит лицензированию — такая категория ранее входила в группу «Б».

Обновленная редакция правил в зависимости от категории риска также уточняет периодичность плановых надзорных мероприятий по объектам в сфере лицензируемых автобусных перевозках. Кроме того, она регламентирует обязательные и профилактические визиты.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Им грозит опасность». На Западе рассказали о предупреждении Путина союзникам Киева

    В России изменились правила автобусных перевозок

    Россияне стали активнее искать работу

    Школьную учительницу арестовали за изнасилование 16-летнего подростка

    Россиянам назвали важное правило хранения чайных пакетиков

    Россиянин пойдет под суд из-за наличия ВНЖ за рубежом

    Россиянам назвали способ выгодно купить квартиру

    В России разработали первые клинические рекомендации по контрацепции

    «Самая сексуальная спортсменка мира» сфотографировалась в коротком платье

    В МИД сделали прогноз по снижению планки мобилизации на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости