В России объяснили паузу в двусторонних переговорах с США

Депутат Журова: Россия и США могут готовить общие документы и заявления
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Пауза в двусторонних переговорах России и США не обязательно говорит об остановке контактов, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она предположила, что сторонам нужно время для подготовки согласованных документов и заявлений после встречи в Анкоридже.

«Обычно сначала бывает активная фаза переговоров, а затем как будто пауза. Дело в том, что для выхода на уровень серьезных решений и подготовки финальных документов требуется время. Мы же не знаем всего, что происходило за закрытыми дверями во время встречи в Анкоридже. Все думают, что президенты обсуждали только Украину. Но это ведь совсем не так», — заметила политик.

По мнению Журовой, сторонам предстоит решить много вопросов по договору о вооружениях, по вопросам экономики, дипломатии, недвижимости и посольств — это требует подготовки и выработки согласованных заявлений.

«Все финальные решения и заявления должны быть стопроцентными, с документами. Так что со стороны может казаться, что произошла какая-то пауза. Но на самом деле здесь скорее проработка нюансов», — заключила депутат.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что новый этап переговоров по урегулированию украинского кризиса возможен только после принятия президентом Украины Владимиром Зеленским договоренностей, выработанных в Анкоридже. Пока, по мнению политика, Зеленский к этому не готов.

