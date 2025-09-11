В России подорожало обучение в автошколах

С начала 2025 года стоимость обучения в российских автошколах выросла на 20 %

С начала 2025 года стоимость обучения в российских автошколах выросла на 20 процентов. Об этом со ссылкой на исследование издания «Бизнес-секреты» сообщает «Газета.Ru»

Средний ценник начального курса вождения в июле вырос до 44 153 рублей. За последние полгода средняя стоимость обучения составляла 42 879 рублей. Годом ранее они находились на отметке в 35 682 рубля.

Дороже всего учиться вождению в Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах (от 60 до 65 тысяч рублей). Самые низкие цены при этом в Приволжском и Северо-Кавказском округах — от 16 до 24 тысяч рублей. Стоимость обучения в Москве составляет 46,7 тысячи рублей, в Подмосковье — 43,8 тысячи рублей, а Санкт-Петербурге — 55,8 тысячи рублей.

Ранее замминистра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук заявил, что Минобрнауки хочет регулировать стоимость обучения в вузах. На заседании Госдумы, посвященном проблеме роста цен на образовательные программы высшего образования, он отметил, что в настоящее время стоимость образования определяют учредители вузов.