Марков: Нужно отдать дань уважения Кирку за хорошие слова о России

Политолог Сергей Марков (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) призвать отдать дань уважения соратнику президента США Дональда Трампа, консервативному политику Чарли Кирку, которого убили в Юте во время выступления 10 сентября. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Правильно бы поддержать морально Трампа в эти дни. И отдать дань уважения Кирку за хорошие слова о России», — написал Марков. Он также добавил, что, помимо этого, нужно обвинить президента Украины Владимира Зеленского — по его мнению, именно «режим» украинского лидера связан с каждым покушением на американского лидера и его сторонников.

Ранее Марков назвал убийство Кирка сакральной жертвой.