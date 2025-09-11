В России рассказали об угрозе членства в СНГ Армении и Азербайджана

В МИД прокомментировали возможные угрозы членства в Содружестве независимых государств (СНГ) Армении и Азербайджана. Слова заместителя министра иностранных дел России Александра Панкина приводит РИА Новости.

Отвечая на вопрос, он уточнил, от кого именно исходят угрозы. «Я не знаю, с чего взялось слово "угроза". Это свободное объединение государств», — объясняет дипломат.

Панкин также отметил факт нормализации отношений между Баку и Ереваном, выразив надежду на его позитивную перспективу для участия двух стран в СНГ.

8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Белом доме совместную декларацию, направленную на установление мира и межгосударственных отношений между двумя странами.