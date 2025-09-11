В России резко высказались о давшей интервью Пугачевой

Военкор Коц призвал не реагировать на давшую интервью Пугачеву

На мнение певицы Аллы Пугачевой, которое она озвучивала в интервью проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом), не следует реагировать. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале.

Он пояснил, что артистка не является ни аналитиком, ни человеком, от которого зависят судьбы других людей, ни нравственным маяком. Также военкор назвал Пугачеву старым и больным человеком «с термальной стадией чувства собственного величия».

«Но ни один из этих статусов не претендует на то, чтобы тебя воспринимали как что-то серьезное. На чьи слова можно реагировать возмущением, гневом, злостью. Ну, или одобрением. Да вообще никак не надо реагировать. Пожали плечами и пошли дальше», — написал Коц.

Во время интервью Пугачева назвала приличным и порядочным человеком первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) Джохара Дудаева. В 1991 году он был избран президентом Чечено-Ингушетии. Своим первым указом Дудаев провозгласил независимость самопровозглашенной ЧРИ.