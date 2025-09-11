Россия
В Совфеде назвали убийство Кирка возможным предупреждением Трампу

Сенатор Пушков указал на схожесть покушений на Трампа и Кирка
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Убийство американского консервативного политика Чарли Кирка очень похоже на покушение на президента США Дональда Трампа, произошедшее в июле 2024 года. На это указал сенатор Совфеда Алексей Пушков в Telegram-канале.

«Напоминает один к одному покушение на Дональда Трампа. И застрелен активный поборник консервативных ценностей и противник участия США в войне на Украине. Стрелял явно профессионал — с 200 метров», — написал Пушков.

Он назвал это «явным посланием» общественникам и политикам, которые придерживаются похожих взглядов и стараются их пропагандировать. Пушков также допустил, что убийство Кирка могло стать предупреждением для Трампа.

Ранее политолог Сергей Марков (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) призвал отдать дань уважения Кирку за хорошие слова о России.

