Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:29, 11 сентября 2025Мир

В США оцепили Белый дом после убийства Кирка

WP: В США оцепили Белый дом после убийства консервативного активиста Кирка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Белый дом оцепили после убийства консервативного активиста Чарли Кирка в штате Юта. Об этом написала газета The Washington Post.

В публикации подчеркивается, что вокруг Белого дома «установили масштабный периметр безопасности».

На Чарли Кирка совершили покушение во время его выступления на территории Университета долины Юта. Его доставили в больницу в критическом состоянии. Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что пострадавший не выжил.

Подозреваемого в покушении на Кирка задержали, заявил директор ФБР Кэш Патель. «Благодарим местные и государственные власти Юты за сотрудничество с ФБР», — подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сторонник Трампа и противник помощи Украине. На известного американского консерватора Чарли Кирка совершено покушение

    Российские военные взяли под огневой контроль трассу Херсон — Николаев

    Названы требующие обращения к врачу проблемы с менструальным циклом

    Обнаружен простой путь снижения хронической боли без лекарств

    В США оцепили Белый дом после убийства Кирка

    Порномодель бросила Onlyfans и купила корову

    Женщина посмотрела записи с камер наблюдения и выставила собственную мать из дома

    В США назвали способ быстро закончить конфликт на Украине

    41-летняя звезда Comedy Woman похвасталась прессом в откровенном топе

    Трамп пообещал найти всех причастных к убийству Кирка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости