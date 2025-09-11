Мир
08:38, 11 сентября 2025

В США заявили о потере своего пути из-за покушения на соратника Трампа

Морелл: США сбились с пути, если спорят об идеологии после стрельбы в Кирка
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Jim Urquhart / Reuters

Споры об идеологии после стрельбы в политического активиста, консерватора Чарли Кирка показывают, что США сбились с пути. Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса, демократ Джо Морелл, передает Politico.

«Показывать пальцем, основываясь на идеологии, когда случается подобная трагедия — это свидетельство того, что Америка сбилась с пути», — приводит издание слова Морелла.

Лидер большинства в Палате представителей Стивен Скэлис, переживший покушение в июне 2017 года во время тренировки перед ежегодным бейсбольным матчем Конгресса США, также прокомментировал ситуацию: «В нашей стране нет необходимости, нет оправдания политическому насилию. Этому нужно положить конец».

На Чарли Кирка было совершено покушение во время его выступления на территории Университета долины Юта от имени организации Turning Point USA, соучредителем которой он был. Кирк был доставлен в больницу в критическом состоянии. Позднее президент США Дональд Трамп сообщил, что пострадавший не выжил.

