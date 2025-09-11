Россия
10:58, 11 сентября 2025

В центре российского города пенсионеру пробили голову лопатой

В центре Петербурга 68-летнему пенсионеру пробили голову лопатой
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В центре Санкт-Петербурга 68-летнему пенсионеру пробили голову лопатой. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, пожилой россиянин поступил в приемный покой с тяжелой травмой днем накануне. Горожанин пояснил, что неизвестный ударил его по голове.

Врачи Мариинской больницы диагностировали у пациента открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом лобной кости и рубленую рану лба.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что во Владикавказе медики не смогли спасти местного жителя, поступившего с травмой головы после конфликта с водителем маршрутного автобуса на остановке общественного транспорта.

Следователи выяснили, что водитель маршрутки ударил россиянина, тот упал и ударился головой об асфальт. Два дня за его жизнь боролись врачи. В отношении обидчика горожанина возбудили уголовное дело.

