В центре российского города пенсионеру пробили голову лопатой

В центре Петербурга 68-летнему пенсионеру пробили голову лопатой

В центре Санкт-Петербурга 68-летнему пенсионеру пробили голову лопатой. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, пожилой россиянин поступил в приемный покой с тяжелой травмой днем накануне. Горожанин пояснил, что неизвестный ударил его по голове.

Врачи Мариинской больницы диагностировали у пациента открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом лобной кости и рубленую рану лба.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что во Владикавказе медики не смогли спасти местного жителя, поступившего с травмой головы после конфликта с водителем маршрутного автобуса на остановке общественного транспорта.

Следователи выяснили, что водитель маршрутки ударил россиянина, тот упал и ударился головой об асфальт. Два дня за его жизнь боролись врачи. В отношении обидчика горожанина возбудили уголовное дело.