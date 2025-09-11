Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:31, 11 сентября 2025Ценности

Внешность популярной 81-летней актрисы на фото папарацци вызвала споры в сети

Мария Винар
Архивное фото

Архивное фото. Фото: TheImageDirect.com / Legion-Media

Американская актриса Свуси Керц попала в объективы папарацци и вызвала споры в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

81-летняя звезда фильмов «Майк и Молли» и «Парень из пузыря» была замечена во время прогулки по Лос-Анджелесу. Так, она предстала перед камерами в спортивных брюках, джинсовой рубашке и черно-белых кроссовках. При этом на ее лице отсутствовал макияж, а волосы были распущены.

Пользователи сети обратили внимание на внешность знаменитости и принялись обсуждать ее в комментариях под материалом. «Кем бы она ни была и сколько бы ей не было лет, чрезмерная подтяжка лица всегда видна по растянутому рту», «Молодо выглядит? Руки выдают старение, и кажется, будто это совсем другой человек», «Она уже несколько десятилетий выглядит как скелет», «Она определенно красива, когда улыбается», «Она выглядит отлично, но интересно, какие процедуры делают их рты такими большими и широкими», «Похоже, у нее была пластика», — писали они.

Ранее сообщалось, что американская певица Джессика Симпсон появилась на красной дорожке музыкальной премии MTV VMA 2025 и подверглась обсуждениям в сети.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Им грозит опасность». На Западе рассказали о предупреждении Путина союзникам Киева

    В России разработали первые клинические рекомендации по контрацепции

    «Самая сексуальная спортсменка мира» сфотографировалась в коротком платье

    В МИД сделали прогноз по снижению планки мобилизации на Украине

    Раскрыты подробности атаки ВСУ на российский регион

    Россияне стали активнее оформлять кредитки

    Бригада ВСУ лишилась почти всей техники

    Рассказавшего о схеме отмывания денег на СВО военблогера вызвали в полицию

    Россиянка предостерегла туристов от пяти ошибок при путешествии в Дубай

    Загадочные следы на чердаке старого дома озадачили пользователей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости