Внешность популярной 81-летней актрисы на фото папарацци вызвала споры в сети

Американская актриса Свуси Керц попала в объективы папарацци и вызвала споры в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

81-летняя звезда фильмов «Майк и Молли» и «Парень из пузыря» была замечена во время прогулки по Лос-Анджелесу. Так, она предстала перед камерами в спортивных брюках, джинсовой рубашке и черно-белых кроссовках. При этом на ее лице отсутствовал макияж, а волосы были распущены.

Пользователи сети обратили внимание на внешность знаменитости и принялись обсуждать ее в комментариях под материалом. «Кем бы она ни была и сколько бы ей не было лет, чрезмерная подтяжка лица всегда видна по растянутому рту», «Молодо выглядит? Руки выдают старение, и кажется, будто это совсем другой человек», «Она уже несколько десятилетий выглядит как скелет», «Она определенно красива, когда улыбается», «Она выглядит отлично, но интересно, какие процедуры делают их рты такими большими и широкими», «Похоже, у нее была пластика», — писали они.

