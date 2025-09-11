Во Франции призвали к импичменту Макрона после слов о России

Филиппо призвал к немедленному импичменту Макрона после слов о Rafale для Польши

Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует немедленно объявить импичмент. С таким призывом после его слов о России выступил французский политик Флориан Филиппо в социальной сети Х.

Прежде Макрон сообщил, что Франция приняла решение задействовать три истребителя Rafale для защиты воздушного пространства Польши и «восточного фланга Европы совместно с союзниками по НАТО». Это произошло после атаки якобы российских дронов на Польшу.

«Макрон направит истребители, чтобы использовать их против России. Он хочет войны! Требую немедленно объявить импичмент», — высказался Филиппо.

В ночь на 10 сентября неопознанные беспилотники залетели на территорию Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства.