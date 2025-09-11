Врач дал пять советов для крепкого сна

Врач Суарес призвал избегать чрезмерного употребления жидкости перед сном

Врач Висенте Хавьер Клементе Суарес дал пять советов для крепкого сна. Их доктор назвал в интервью изданию Hola.

В первую очередь Суарес посоветовал отказаться от использования смартфонов и других гаджетов как минимум за один час до сна. В качестве второго совета он предложил такие альтернативы экранам, как чтение, дыхательные практики и теплый душ.

Также медик призвал просыпаться и ложиться спать в одно и то же время, причем как в будни, так и в выходные дни. Что касается питания, стоит избегать плотных ужинов, чрезмерного употребления жидкости и алкогольных напитков в вечернее время. Занятия спортом лучше перенести на более раннее время, так как физические упражнения активируют симпатическую нервную систему, которая препятствует крепкому сну, заключил Суарес.

