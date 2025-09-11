Забота о себе
02:00, 12 сентября 2025Забота о себе

Врач дал пять советов для крепкого сна

Врач Суарес призвал избегать чрезмерного употребления жидкости перед сном
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Врач Висенте Хавьер Клементе Суарес дал пять советов для крепкого сна. Их доктор назвал в интервью изданию Hola.

В первую очередь Суарес посоветовал отказаться от использования смартфонов и других гаджетов как минимум за один час до сна. В качестве второго совета он предложил такие альтернативы экранам, как чтение, дыхательные практики и теплый душ.

Также медик призвал просыпаться и ложиться спать в одно и то же время, причем как в будни, так и в выходные дни. Что касается питания, стоит избегать плотных ужинов, чрезмерного употребления жидкости и алкогольных напитков в вечернее время. Занятия спортом лучше перенести на более раннее время, так как физические упражнения активируют симпатическую нервную систему, которая препятствует крепкому сну, заключил Суарес.

Ранее терапевт Ростислав Игнатов рассказал, как уменьшить негативные эффекты от бессонной ночи. Для этого он призвал правильно питаться на следующий день.

