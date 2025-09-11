Врач рассказал о правилах вакцинации от гриппа

Инфекционист Матюхин рекомендовал избегать палящего солнца перед вакцинацией

Перед вакцинацией от гриппа важно соблюдать ряд правил, рассказал «Ленте.ру» врач-инфекционист клиники «Будь Здоров» Андрей Матюхин. В частности, он рекомендовал избегать прямых солнечных лучей перед прививкой.

«Вакцинация должна проводиться за две-три недели до начала роста заболеваемости — это связано с необходимым иммунитету временем, чтобы выработать антитела для защиты организма, — объяснил врач. — Прививка от гриппа защищает от вируса по тому же принципу, что и другие вакцины: она содержит инактивированный или убитый патоген, с помощью которого организм получает информацию об антигене без риска заболеть».

Важной Матюхин назвал и подготовку к прививке. За один-два дня он рекомендовал отказаться от алкоголя, не переохлаждаться, не находиться под прямыми лучами палящего солнца, не заниматься активными видами спорта и избегать мест скопления людей.

«Самое важное — быть здоровым. Нельзя делать прививку при признаках недомогания, ОРЗ и ОРВИ, при повышении температуры тела, иных проблемах со здоровьем. То есть абсолютным противопоказанием могут быть острые инфекционные заболевания, хронические инфекционные, аутоиммунные и другие заболевания в стадии обострения», — объяснил инфекционист.

Ранее ученые создали мРНК-препарат, который способен защищать организм сразу от нескольких вирусов. Речь идет, в частности, о гриппе и коронавирусе SARS-CoV-2.