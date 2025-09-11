ВСУ потеряли истребитель Су-27 и летчика тактической авиации Боровика

Вооруженные силы (ВС) России 11 сентября ликвидировали украинского летчика 39-й бригады тактической авиации майора Александра Боровика. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Telegram-канале.

«(...) на запорожском направлении во время выполнения боевого задания на самолете Су-27 погиб летчик 39-й бригады тактической авиации майор Боровик Александр», — сказано в сообщении.

Ранее в Сумской области был уничтожен начальник пограничной заставы ВСУ Андрей Гаджук. Это произошло в результате удара по пункту временной дислокации второй пограничной комендатуры быстрого реагирования третьего пограничного отряда государственной погранслужбы Украины.

Также в Запорожской области ликвидировали полковника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Алексей Попович был уничтожен в районе Степногорска.