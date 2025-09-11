За поимку убийцы Кирка объявили награду

ФБР объявило награду в 100 тысяч долларов за помощь в поимке убийцы Кирка

Федеральное бюро расследований (ФБР) США объявило награду за помощь в поимке убийцы американского политика Чарли Кирка. Об этом ведомство сообщило в соцсети X.

За сведения, которые приведут к опознанию и задержанию подозреваемого, ФБР готово выплатить до 100 тысяч долларов.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября во время его выступления в университете в Юте. Он попал в больницу и находился в критическом состоянии. Позже президент США Дональд Трамп сообщил о смерти политика.

Сразу после стрельбы полиция задержала пожилого мужчину, который был в толпе в момент покушения. Однако позднее выяснилось, что стрелок находился на крыше одного из зданий.

