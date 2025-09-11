Бывший СССР
Зеленский назвал темы переговоров со спецпредставителем Трампа

Зеленский заявил, что обсудил с Келлогом в Киеве совместное производство оружия
Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Китом Келлогом двусторонние соглашения по совместному производству дронов и оружия. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что речь идет об инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая специально создавалась членами НАТО для закупки американского оружия для Вооруженных сил Украины. «Рассчитываем на положительную реакцию США», — сказал Зеленский. Также политики затронули гарантии безопасности Украины и антироссийские санкции. Переговоры прошли в Киеве 11 сентября.

Ранее сообщалось, что в Киев прибыл президент Финляндии Александр Стубб. По сообщению главы офиса президента Украины Андрея Ермака, Владимир Зеленский обсудит с финским лидером вопрос усиления давления на Россию.

