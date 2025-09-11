Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса призналась в желании развестись с актером

Жена Брюса Уиллиса хотела развестись с актером, пока не узнала о его диагнозе

Жена американского актера Брюса Уиллиса модель Эмма Хеминг-Уиллис призналась, что хотела подать на развод, пока не узнала о диагнозе супруга. Об этом она рассказала в интервью Vanity Fair.

В 2022 году у артиста обнаружили афазию, а позже — лобно-височную деменцию. По словам Эммы, до обращения к медикам поведение мужа заметно изменилось, что повлияло на отношения между супругами. В тот период у жены Уиллиса появились мысли о разводе.

«Казалось, что брак рушится. Я просто не могла понять, что не так. Но он был уже не тем человеком, за которого я выходила замуж», — поделилась Эмма.

Хеминг-Уиллис подчеркнула, что ей тяжело вспоминать те времена. По ее словам, после постановки диагнозов стало ясно, что перемены в поведении актера связаны с тяжелой болезнью. Тогда она приняла решение остаться с супругом и заботиться о нем.

Эмма и Брюс поженились в 2009 году. Пара воспитывает двух дочерей — 13-летнюю Мэйбл и 11-летнюю Эвелин.

Ранее Эмма Хеминг-Уиллис ответила на критику из-за решения поместить супруга в отдельный дом со специальным оборудованием и сиделками. По ее словам, 70-летний Уиллис хотел бы, чтобы его дочери росли в подходящей для них среде, а не в обстановке, отвечающей нуждам их отца.