15:02, 2 сентября 2025

Жена Брюса Уиллиса резко ответила на критику из-за отселения актера в дом с сиделками

Жена Брюса Уиллиса заявила об отсутствии права голоса у критикующих ее людей
Ольга Коровина

Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Жена американского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг-Уиллис ответила на критику из-за решения поместить артиста, страдающего афазией и лобно-височной деменцией, в отдельный дом. Пост она разместила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Эммы, 70-летний Уиллис хотел бы, чтобы его дочери росли в подходящей для них среде, а не в обстановке, отвечающей нуждам их отца. На данный момент актер проживает в одноэтажном доме, где специалисты предоставляют ему круглосуточный уход.

«Зачастую тех, кто ухаживает за больными, судят поспешно и несправедливо те, кто не прошел такой же путь. Правда в том, что люди, у которых нет этого опыта, не имеют права голоса», — написала супруга Уиллиса.

Эмма и Брюс поженились в 2009 году. Пара воспитывает двух дочерей — 13-летнюю Мэйбл и 11-летнюю Эвелин. Уиллис оставил Голливуд весной 2022 года из-за серьезных проблем со здоровьем. Сообщалось, что герой «Крепкого орешка» перестал ходить, читать и говорить на фоне прогрессирующей деменции.

27 августа 2025 года стало известно, что жена актера приняла решение отправить главу семейства в дом, где есть специальное оснащение и сиделки. По словам супруги Уиллиса, это одно из самых трудных решений за все то время, что она ухаживала за мужем.

