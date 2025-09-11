Женщина попыталась утопить свекровь в море у берегов Израиля

В Израиле женщина попыталась утопить свою 69-летнюю свекровь в море. Об этом сообщает Ynetnews.

Инцидент произошел на пляже Сдот-Ям в сентябре. Полиция отреагировала на звонок очевидцев, которые заметили, как две женщины борются в воде недалеко от берега. Как выяснилось впоследствии, жертва, пожилая жительница города Пардес-Ханны, приходится нападавшей свекровью.

Подозреваемую позже нашли, она была арестована и направлена на психиатрическое освидетельствование в больницу. Ее также допросили. Пострадавшую госпитализировали, ее жизни ничего не угрожает.

