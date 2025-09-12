40-летний россиянин попал в больницу с инородным предметом в заднем проходе после секс-игр

Петербуржец попал в больницу с инородным предметом в заднем проходе

Житель Санкт-Петербурга попал в больницу с инородным предметом в заднем проходе после секс-игр. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным российского издания, 40-летний горожанин во время близости с женщиной решился на эксперимент. Извлечь предмет самостоятельно любовники не смогли.

Мужчину госпитализировали. Врачи поставили диагноз «инородное тело прямой кишки». Петербуржца оперативно направили в хирургическое отделение и помогли с извлечением вещи.

До этого стало известно, что врачи достали огурец из жительницы Уфы. Овощ оказался в теле 21-летней россиянки после экстремальных секс-практик.

В больнице вытащили предмет и назначили ректоманоскопию, чтобы убедиться, что прямая кишка не повреждена. Девушка идет на поправку.