20:12, 12 сентября 2025Ценности

59-летняя Сальма Хайек обнажила грудь в платье с глубоким декольте

Сальма Хайек в платье с глубоким декольте появилась на благотворительном вечере
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Angelina Katsanis / Reuters

Мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер Сальма Хайек в откровенном наряде появилась на благотворительном вечере Kering Foundation Caring. Снимки публикует Page Six.

59-летняя знаменитость обнажила грудь в платье люксового бренда Balenciaga с глубоким декольте. Образ телезвезда дополнила бриллиантовыми серьгами и крупным кольцом, а в руках она держала черный клатч. При этом волосы Хайек собрали в высокий хвост, а на ее лицо визажисты нанесли макияж в нюдовых тонах.

Ранее Хайек отметила 59-летие в бикини.

