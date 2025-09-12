59-летняя Сальма Хайек обнажила грудь в платье с глубоким декольте

Сальма Хайек в платье с глубоким декольте появилась на благотворительном вечере

Мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер Сальма Хайек в откровенном наряде появилась на благотворительном вечере Kering Foundation Caring. Снимки публикует Page Six.

59-летняя знаменитость обнажила грудь в платье люксового бренда Balenciaga с глубоким декольте. Образ телезвезда дополнила бриллиантовыми серьгами и крупным кольцом, а в руках она держала черный клатч. При этом волосы Хайек собрали в высокий хвост, а на ее лицо визажисты нанесли макияж в нюдовых тонах.

Ранее Хайек отметила 59-летие в бикини.