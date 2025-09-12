Россия
Беглов рассказал о поддержке семей в Санкт-Петербурге

Беглов утвердил 50 мер для поддержки семей в Петербурге по нацпроекту «Семья»
Алена Шаповалова
Алена Шаповалова

Фото: администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что в городе во второй половине августа была утверждена «дорожная карта» по достижению в Петербурге плановых показателей нацпроекта «Семья» в сфере рождаемости. В нее включено 50 мероприятий, за выполнение которых отвечают 32 исполнительных органа государственной власти Петербурга и подведомственных учреждения.

Об этом глава региона рассказал после выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании XI Санкт‑Петербургского международного форума объединенных культур. В заседании принял участие губернатор.

Губернатор напомнил, что Петербург одним из первых в стране выполнил указ президента о новых мерах социальной поддержки многодетных семей. Число таких семей в Северной столице растёт – сейчас их порядка 76 тысяч. Петербург увеличивает расходы городского бюджета и получает федеральные субсидии на поддержку семей и рождаемости.

«Мы активно работаем над реализацией национального проекта «Семья» в Северной столице. Наша задача – создать максимально комфортные условия для каждой семьи, чтобы Петербург по праву носил звание города, где хочется растить детей. Уверен, что благодаря поддержке Президента и слаженной работе Санкт‑Петербург внесет значимый вклад в укрепление института семьи и достижение демографических целей нашей страны», – подчеркнул Александр Беглов.

С 2024 года были расширены возможности получения регионального материнского капитала. Также город отменил плату за детские сады. Родители новорожденных получают наборы с детскими принадлежностями. С июля этого года во всех районах открыты пункты бесплатного проката товаров для малышей, можно также заказать их бесплатную доставку.

В вузах открываются комнаты матери и ребенка, планируется открытие подобных центров и в учреждениях среднего образования, напомнил Беглов. В несколько раз увеличен размер ежемесячной выплаты студенческим семьям. Новой мерой поддержки стала выплата в 100 тысяч рублей обучающимся очно студенткам, вставшим на учет по беременности. В числе последних нововведений – компенсация 50 процентов стоимости обучения одного ребенка из многодетной семьи, увеличение до одного миллиона рублей выплаты на погашение ипотеки многодетным семьям. К работе по поддержке семей с детьми и повышению рождаемости город будет подключать образовательные организации и предприятия.

