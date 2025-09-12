Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:19, 12 сентября 2025Бывший СССР

Больше половины поставленных ВСУ дронов оказались бракованными

«Страна»: Около 60 % украинских беспилотников непригодны к использованию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: David W Cerny / Reuters

Почти 60 процентов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), поступающих по госконтракту Вооруженным силам Украины (ВСУ), являются непригодны к использованию. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале.

Как рассказал изданию офицер ВСУ, из-за огромного количества брака, неисправные беспилотники приходится «сутками разбирать и заново собирать». Среди причин большого количества непригодных БПЛА источники назвали «гаражные» условия производства, бракованные запчасти из Китая и тотальную коррупцию при госзаказе на дроны.

Ранее боец 116-й бригады ВСУ пожаловался, что в бригаду неоднократно поступали партии бракованных БПЛА. По словам украинского военнослужащего, его подразделением были получены дроны неназванной фирмы, у которых должным образом не работали передатчики видеосигнала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал ошибкой прилет дронов в Польшу

    США пригрозили Бразилии из-за приговора экс-президенту

    Средства ПВО сбили два летевших на Москву БПЛА

    Бывшего президента Бразилии приговорили к 27 годам тюрьмы

    Трампу стали известны мотивы убийства его союзника Кирка

    Больше половины поставленных ВСУ дронов оказались бракованными

    Ким Кардашьян снялась в бюстгальтере

    Еще одна страна вызвала российского посла из-за инцидента с дронами в Польше

    В Швейцарии назвали инцидент с дронами в Польше провокацией Украины

    Сжегший российский паспорт певец попытался отправиться на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости