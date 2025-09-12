Экономика
12:34, 12 сентября 2025Экономика

Депутат рассказал о повышении выплат военным пенсионерам

Депутат Госдумы Говырин: Выплаты военным пенсионерам вырастут почти на 7,6 %
Кирилл Луцюк

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Прибавка к пенсиям военных пенсионеров составит около 7,6 процента. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Его процитировало RT.

Кроме того, будет удвоена фиксированная часть пенсии россиян, достигших 80-летнего возраста. В 2025 году она составит 8907 рублей 70 копеек в месяц дополнительно к базовой пенсии. По словам Говырина, отныне доплата за уход в размере 1314 рублей включается в состав пенсии и перечисляется автоматически. Это избавит граждан от необходимости собирать дополнительные справки.

До этого об индексации военных пенсий и окладов рассказал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. По его словам, она произойдет 1 октября. Парламентарий уточнил, что военная пенсия касается не только Минобороны, но и всех силовых структур. Кроме того, вырастут ведомственные выплаты.

В свою очередь, депутат Госдумы Ирина Роднина подняла вопрос о том, что россиянам пора становиться самостоятельными в вопросе будущих пенсий.

