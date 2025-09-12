Силовые структуры
21:04, 12 сентября 2025

Экс-замминистра обороны России Тимур Иванов прокомментировал новые обвинения в свой адрес

Экс-замминистра обороны России Тимур Иванов не признал вину в новых обвинениях
Варвара Митина (редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов отказался признавать вину в получении взяток и незаконном обороте оружия. Об этом пишет ТАСС.

Следствие по этому делу завершилось. Защита начинает ознакомление с материалами дела, по которому Иванов проходит обвиняемым по статьям 290 («Получение взяток»), 174.1 («Отмывание денег»), 222 («Незаконное хранение оружия») и 223 («Незаконное изготовление оружия») УК РФ

По версии следствия, Иванов получил три взятки на сумму более 1,35 миллиарда рублей. Во время обыска в доме экс-замминистра нашли два переделанных самозарядных карабина, револьвер, дуэльный пистолет и переделанный автоматический пистолет Стечкина. Всего у Иванова обнаружили 26 единиц оружия, среди них пистолеты, мечи, шпаги, кортики.

1 июля в Москве по решению суда Тимур Иванов получил 13 лет лишения свободы за хищение более четырех миллиардов рублей. Защита обжалует приговор.

