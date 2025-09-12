Мир
22:21, 12 сентября 2025

ЕС исключил одного фигуранта из списка антироссийских санкций

Евросоюз исключил одного фигуранта из списка антироссийских санкций
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) в рамках продления персональных санкций против России снял ограничения с одного фигуранта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Совета ЕС.

Отмечается, что имя фигуранта станет известно после публикации решения в официальном журнале Евросоюза.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что ЕС продлевает антироссийские санкции и завершает работу над 19-м пакетом рестрикций. По ее словам, Евросоюз изучает возможности дополнительных ограничений на продажу российской нефти.

