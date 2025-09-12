Экономика
06:53, 12 сентября 2025Экономика

Еще одна страна снизила потолок цен на нефть из России

Япония вслед за Новой Зеландией снизила потолок цен на российскую нефть
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Еще одна страна снизила потолок цен на российскую нефть — вслед за Новой Зеландией это сделала Япония. Об этом указано в заявлении японского МИД.

«Импорт сырой нефти, происходящей из РФ и реализуемой по ценам выше предельной цены, а также операции с капиталом, связанные с покупкой сырой нефти, происходящей из РФ и транспортируемой морским транспортом, подлежат утверждению или получению разрешений», — сообщили в ведомстве.

Новый потолок цен на российскую нефть составил 47,8 доллара за баррель. Прежде он составлял 60 долларов. Такое же решение приняла и Новая Зеландия.

Ранее индийские покупатели начали требовать от российских поставщиков увеличить скидку в три и более раза на фоне снижения потолка цен на российскую нефть.

