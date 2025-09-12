Новая Зеландия снизила потолок цен на российскую нефть до $47,6

Новая Зеландия снизила потолок цен на российскую нефть — он уменьшился с 60 долларов за баррель до 47,6. Об этом указано в заявлении на официальном сайте МИД страны.

«Внесены изменения: снижение предельной цены на сырую нефть российского происхождения ... с 60 долларов США за баррель до 47,60 доллара США», — сообщили в ведомстве.

Новая Зеландия также ввела санкции против 11 физических лиц и восьми юридических лиц из РФ. В данный список вошли «российские субъекты, участвующие в поставках химического оружия, распространении дезинформации и альтернативных платежных систем, позволяющих уклоняться от санкций».

Прежде власти Новой Зеландии расширили санкции против РФ и ее «сторонников», включив в соответствующий список еще 18 физических и юридических лиц, а также 27 судов так называемого российского теневого флота.