09:56, 12 сентября 2025Силовые структуры

Финансировавший ВСУ россиянин хотел уехать на Украину и попался ФСБ

В Климовске ФСБ задержала россиянина за финансирование ВСУ
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Московской области ФСБ задержала россиянина, переводившего деньги на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ России сообщает РИА Новости.

По данным издания, мужчину задержали в подмосковном городе Климовск. Он осуществлял переводы на счета поддержки ВСУ с января 2024 по апрель 2025 года. Задержанный в дальнейшем собирался выехать на Украину и принять участие в боях против Российской армии.

Возбуждено уголовное дело о совершении государственной измены. На время расследования уголовного дела подозреваемый заключен под стражу.

Ранее в Курске суд арестовал женщину, не дошедшую до позиций ВСУ 100 метров после знакомства в соцсетях с украинским военным.

