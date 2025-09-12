Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:22, 12 сентября 2025Бывший СССР

Глава МИД Польши приехал в Киев

МИД Украины: Глава МИД Польши Сикорский приехал в Киев и встретился с Сибигой
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Глава МИД Польши Радислав Сикорский приехал в Киев и встретился с украинским коллегой Андреем Сибигой. Об этом сообщил МИД Украины в своем Telegram-канале.

«На фоне эскалации террора России против Украины и провокаций против Польши мы твердо стоим вместе. Сегодня мы проведем содержательные переговоры о нашей общей безопасности, вступлении Украины в Евросоюз и НАТО, а также о давлении на Москву», — сказал Сибига.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент с якобы российскими дронами, нарушившими воздушное пространство Польши. По его словам, это могло произойти по ошибке.

До этого МИД Испании вызвал поверенного в делах России в Мадриде из-за инцидента с дронами в Польше.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ массово атаковали российские регионы. Только в Ленинградской области уничтожены около 30 БПЛА. Что известно о последствиях?

    В российском регионе начнут отмечать новый праздник

    Армия России получила новые БМП-3 и БМД-2

    Фон дер Ляйен вызвала критику в Германии

    Британский принц Гарри приехал в Киев

    Глава МИД Польши приехал в Киев

    Названы самые популярные в России машины от трех миллионов рублей

    Российский вратарь сменил команду в НХЛ

    Шац опубликовал видео с «чернокожей» Лазаревой и пошутил о собеседовании на въезд в США

    Карпин пояснил слова о готовности к уходу из «Динамо»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости