Глава МИД Польши приехал в Киев

МИД Украины: Глава МИД Польши Сикорский приехал в Киев и встретился с Сибигой

Глава МИД Польши Радислав Сикорский приехал в Киев и встретился с украинским коллегой Андреем Сибигой. Об этом сообщил МИД Украины в своем Telegram-канале.

«На фоне эскалации террора России против Украины и провокаций против Польши мы твердо стоим вместе. Сегодня мы проведем содержательные переговоры о нашей общей безопасности, вступлении Украины в Евросоюз и НАТО, а также о давлении на Москву», — сказал Сибига.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент с якобы российскими дронами, нарушившими воздушное пространство Польши. По его словам, это могло произойти по ошибке.

До этого МИД Испании вызвал поверенного в делах России в Мадриде из-за инцидента с дронами в Польше.