14:09, 12 сентября 2025Спорт

Глушаков назвал главную проблему российского футбола

Глушаков назвал главной проблемой российского футбола зарплаты детских тренеров
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Бывший полузащитник «Спартака», «Локомотива» и сборной России Денис Глушаков назвал главную проблему российского футбола. Об этом сообщает Sport24.

По его мнению, это низкие зарплаты детских тренеров. «Почему бы тренерам на молодежном уровне не поднять зарплаты, чтобы у нас была честная конкуренция. Тренер должен понимать, что если его воспитанник заиграет на высоком уровне, он получит хорошие деньги», — заявил Глушкаков.

Он также упомянул о коррупции в детском футболе. «Проблема в том, что некоторые родители готовы платить, чтобы их дети играли, а каких-то талантливых ребят просто не продвигают, потому что у их семьи такой возможности нет», — заявил Глушаков.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал единственную проблему отечественного футбола. «У нас недостаточное количество своих собственных воспитанников, а иностранцев слишком много», — заявил он.

