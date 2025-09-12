Губерниев оценил критику в адрес Пугачевой

Комментатор Губерниев заявил, что не будет осуждать певицу Пугачеву

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил критику в адрес певицы Аллы Пугачевой. Его слова приводит Sport24.

Губерниев заявил, что не будет осуждать Пугачеву, так как относится к ней с большим уважением. «Мы с ней знакомы, и этим знакомством я горжусь. Очень надеюсь, что Пугачева вернется и я еще схожу на ее концерт», — подчеркнул он.

В интервью Пугачева призналась, что вместе с мужем Максимом Галкиным (признан Минюстом иностранным агентом) приняла решение об отъезде из России после того, как ее дети столкнулись с травлей со стороны одноклассников.

Артистка также заявила, что не считает себя предателем Родины. По мнению Пугачевой, Родина предала ее.