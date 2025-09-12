Спорт
Сибирь
1:1
Завершен
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Салават Юлаев
1:4
Завершен
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Рубин
1:0
Завершен
Динамо Мх
Мир Российская Премьер-лига|8-й тур
ХК Сочи
2:0
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Шанхайские Драконы
4:1
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Греция
68:94
Завершен
Турция
ЧЕ-2025 (м)|1/2 финала
Байер
2:1
2-й тайм
live
Айнтрахт Ф
Германия — Бундеслига|3-й тур
22:09, 12 сентября 2025Спорт

Губерниев оценил критику в адрес Пугачевой

Комментатор Губерниев заявил, что не будет осуждать певицу Пугачеву
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил критику в адрес певицы Аллы Пугачевой. Его слова приводит Sport24.

Губерниев заявил, что не будет осуждать Пугачеву, так как относится к ней с большим уважением. «Мы с ней знакомы, и этим знакомством я горжусь. Очень надеюсь, что Пугачева вернется и я еще схожу на ее концерт», — подчеркнул он.

В интервью Пугачева призналась, что вместе с мужем Максимом Галкиным (признан Минюстом иностранным агентом) приняла решение об отъезде из России после того, как ее дети столкнулись с травлей со стороны одноклассников.

Артистка также заявила, что не считает себя предателем Родины. По мнению Пугачевой, Родина предала ее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Все новости