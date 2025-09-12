Известная телеведущая показала сообщение от незнакомца и неприятно поразила зрителей

Телеведущая Бендер заявила, что незнакомец в соцсетях угрожал ей насилием

Известная британская спортивная телеведущая Элисон Бендер показала сообщение с угрозой от незнакомца, которое она получила в соцсетях. Как пишет The Mirror, публикация телеведущей неприятно поразила ее зрителей.

Уточняется, что некий пользователь соцсети пригрозил изнасиловать ведущую на глазах у ее детей. Бендер рассказала подписчикам, что заблокировала незнакомца и отправила на него жалобу модераторам платформы.

Спустя некоторое время телеведущая вновь вышла на связь с подписчиками и заявила, что угроза ее не обеспокоила. Бендер также заверила, что она в полном порядке. «Многие из вас шокированы, возмущены, злы и вам грустно от этого сообщения, однако мы с моими коллегами-женщинами знаем, что такое происходит достаточно часто», — добавила телезвезда.

Ранее российская блогерша и телеведущая Виктория Боня пожаловалась, что мошенники угрожают взломать ее страницу в соцсети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). По словам телезвезды, злоумышленники требуют у нее деньги.