Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:12, 12 сентября 2025Интернет и СМИ

Известная телеведущая показала сообщение от незнакомца и неприятно поразила зрителей

Телеведущая Бендер заявила, что незнакомец в соцсетях угрожал ей насилием
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: @alibendertv

Известная британская спортивная телеведущая Элисон Бендер показала сообщение с угрозой от незнакомца, которое она получила в соцсетях. Как пишет The Mirror, публикация телеведущей неприятно поразила ее зрителей.

Уточняется, что некий пользователь соцсети пригрозил изнасиловать ведущую на глазах у ее детей. Бендер рассказала подписчикам, что заблокировала незнакомца и отправила на него жалобу модераторам платформы.

Спустя некоторое время телеведущая вновь вышла на связь с подписчиками и заявила, что угроза ее не обеспокоила. Бендер также заверила, что она в полном порядке. «Многие из вас шокированы, возмущены, злы и вам грустно от этого сообщения, однако мы с моими коллегами-женщинами знаем, что такое происходит достаточно часто», — добавила телезвезда.

Ранее российская блогерша и телеведущая Виктория Боня пожаловалась, что мошенники угрожают взломать ее страницу в соцсети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). По словам телезвезды, злоумышленники требуют у нее деньги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ массово атаковали российские регионы. Только в Ленинградской области уничтожены около 30 БПЛА. Что известно о последствиях?

    Анна Седокова в ультракоротком платье представила новую песню

    На Западе указали на подозрительное совпадение перед инцидентом с дронами в Польше

    Заложивший бомбу у трассы Севастополь — Ялта попал на видео

    Во Франции заявили о желании Запада начать войну с Россией

    «Радиостанция Судного дня» передала четыре новых таинственных сообщения

    Стало известно об обнаружении тел вдовы бойца СВО и его сына в российском регионе

    Офицер ВСУ сдался в плен и стал командиром бригады

    Российский бригадир попал под следствие после обрушения в Национальном музее Бурятии

    Лолита заступилась за Пугачеву после слов о предательстве Родины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости