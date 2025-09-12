Интернет и СМИ
06:00, 12 сентября 2025

Лучшие подруги поссорились из-за новости на вечеринке в честь рождения ребенка

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: DREAM INSPIRATION / Shutterstock / Fotodom  

Пользовательница Reddit с ником Barrybarrycho рассказала о скандале, разразившемся между ней и ее лучшей подругой. По словам девушки, это произошло на детском празднике, посвященном родам последней.

«Она родила пару недель назад, и они с мужем решили устроить небольшой праздник, на котором также должны были назвать имя ребенка. Он был таким милым, и я обрадовалась, что роды прошли хорошо, мы принесли много подарков. Но, когда я услышала выбранное имя, мое сердце замерло — она назвала сына Юэнь», — написала автор.

Американка объяснила, что жила в Китае несколько лет в детстве и часто приезжала туда во взрослом возрасте. Именно там она познакомилась с будущим супругом, от которого также теперь ждет ребенка. И в тот же период она влюбилась в имя Юэнь и твердо решила назвать своего сына именно так. Об этом, по ее словам, прекрасно знала ее лучшая подруга.

«Я чувствовала себя просто разбитой, а она подошла ко мне, улыбаясь и смеясь, как будто она и не украла у меня это имя. Она призналась, что с того самого момента, как услышала его впервые, оно ей очень понравилось и она не могла упустить такую возможность. Она сказала: "К тому же, мой муж вьетнамец, так что это имя, по крайней мере, соответствует нашей культуре"», — рассказала Barrybarrycho.

Девушка поначалу просто ошеломленно смотрела на подругу, а после начала на нее кричать. Та заметила, что автор все еще может назвать своего сына Юэнь, но добавила, что это будет выглядеть максимально странно в глазах окружающих. Оскорбленная девушка парировала тем, что никаких совместных окружающих у них не будет, поскольку их дружба окончена. Вернувшись домой, она долго плакала, но в итоге приняла решение не отказываться от своей затеи. Звонки и сообщения подруги она игнорирует.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она случайно сдала лучшую подругу ее любовнику и разрушила дружбу, которая длилась 20 лет. По ее словам, это случилось из-за того, что женщина завела себе любовника, оказавшегося коллегой автора.

    

