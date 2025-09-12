Из жизни
12:34, 12 сентября 2025Из жизни

Манул Тимофей начал зажировку к зиме

В Московском зоопарке манул Тимофей начал набирать вес к зиме
Юлия Юткина

Живущий в Московском зоопарке манул Тимофей стал готовиться к зиме. Об этом сообщает Telegram-канал парка.

У Тимоши, как ласково зовут манула сотрудники зоопарка, началась зажировка. Зоологи постепенно увеличивают размер еды для манула. Он ест два раза в день, в сумме поглощая около 350-400 граммов. В понедельник Тимоша не получает корм — это разгрузочный день. Для сравнения: летом суточный объем порций манула составлял 150-250 граммов. Его кормят крысами и перепелками.

В начале лета Тимоша весил 3,7 килограмма, сейчас он уже поправился до пяти. Период набора веса к зиме у него обычно начинается в сентябре и завершается к декабрю. В этом время он много гуляет в уличном вольере, ищет еду, спрятанную зоологами, а потом отдыхает, лежа на полке.

Среди представителей семейства кошачьих у манулов самая густая шерсть. Она согревает их в суровую погоду и помогает стойко переживать морозы. Однако зимой им становится сложнее искать еду, поэтому они запасаются жиром с началом похолодания.

В зоопарке зажировку и разжировку приходится поддерживать искусственно. Зоологи следят за весом манула и в зависимости от периода уменьшают или увеличивают размер порций.

Ранее сообщалось, что манул Тимофей из Московского зоопарка начал ставить лапки на хвост, как его отец по кличке Зеленогорск. Умилительную привычку Тимофея удалось запечатлеть на камеру.

