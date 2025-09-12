Манул Тимофей начал зажировку к зиме

В Московском зоопарке манул Тимофей начал набирать вес к зиме

Живущий в Московском зоопарке манул Тимофей стал готовиться к зиме. Об этом сообщает Telegram-канал парка.

У Тимоши, как ласково зовут манула сотрудники зоопарка, началась зажировка. Зоологи постепенно увеличивают размер еды для манула. Он ест два раза в день, в сумме поглощая около 350-400 граммов. В понедельник Тимоша не получает корм — это разгрузочный день. Для сравнения: летом суточный объем порций манула составлял 150-250 граммов. Его кормят крысами и перепелками.

В начале лета Тимоша весил 3,7 килограмма, сейчас он уже поправился до пяти. Период набора веса к зиме у него обычно начинается в сентябре и завершается к декабрю. В этом время он много гуляет в уличном вольере, ищет еду, спрятанную зоологами, а потом отдыхает, лежа на полке.

Среди представителей семейства кошачьих у манулов самая густая шерсть. Она согревает их в суровую погоду и помогает стойко переживать морозы. Однако зимой им становится сложнее искать еду, поэтому они запасаются жиром с началом похолодания.

В зоопарке зажировку и разжировку приходится поддерживать искусственно. Зоологи следят за весом манула и в зависимости от периода уменьшают или увеличивают размер порций.

