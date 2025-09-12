Ценности
Марго Робби вышла в свет в прозрачном платье без бюстгальтера

Австралийская актриса Марго Робби посетила премьеру фильма в откровенном образе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Stephen Lock / i-Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Австралийская актриса и продюсер Марго Робби посетила лондонскую премьеру фильма «Большое смелое красивое путешествие» в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Page Six.

35-летняя знаменитость вышла в свет в прозрачном платье, декорированном многочисленными стразами. При этом звезда отказалась от бюстгальтера, частично демонстрируя обнаженные грудь и спину. Кроме того, стилисты собрали волосы звезды в собранную прическу, а визажисты нанесли макияж в нейтральных оттенках.

В свою очередь ее коллега, актер Колин Фаррелл, появившийся с ней на красной дорожке, позировал в плаще поверх белой рубашки с галстуком и черных брюк.

В июле Марго Робби прошлась по улице в облегающем топе без бюстгальтера. Сообщалось, что накануне она отдыхала на Ибице.

