Авангард
2:1
Завершен
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Амкал
2:1
Завершен
Салют Белгород
Fonbet Кубок России|1/64 финала
Металлург Мг
1:2
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Леон Сатурн
0:2
Завершен
Broke Boys
Fonbet Кубок России|1/64 финала
Спартак
1:2
Завершен
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
5:2
Завершен
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
4:3
Завершен
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
00:16, 12 сентября 2025Спорт

Медведева назвала самый нервный момент в жизни

Медведева назвала выступление на заседании исполкома МОК самым нервным моментом
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева назвала самый нервный момент в жизни. Ее слова приводит «Комсомольская правда».

Спортсменка вспомнила, как в 2017 году перед Олимпиадой-2018 выступала в Лозанне на заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) от лица российских спортсменов. «Я никогда в жизни так не нервничала, руки тряслись, в какой-то момент я расплакалась», — призналась она.

Ранее Медведева дала совет соотечественникам, которые будут участвовать в отборе на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии. По мнению экс-спортсменки, российским фигуристам не надо думать об ответственности.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх — 2018 фигуристка завоевала две серебряные медали: в командных соревнованиях и в личном зачете. В 2021 году она объявила, что завершила карьеру.

