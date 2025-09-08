Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
Сегодня
19:30 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Беларусь
Сегодня
21:45 (Мск)
Шотландия
ЧМ-2026 — Европа|Группа C. 2-й тур
Хорватия
Сегодня
21:45 (Мск)
Черногория
ЧМ-2026 — Европа|Группа L. 6-й тур
Израиль
Сегодня
21:45 (Мск)
Италия
ЧМ-2026 — Европа|Группа I. 6-й тур
Греция
Сегодня
21:45 (Мск)
Дания
ЧМ-2026 — Европа|Группа C. 2-й тур
11:12, 8 сентября 2025Спорт

Медведева дала совет участвующим в отборе на Олимпиаду российским фигуристам

Медведева посоветовала россиянам не думать об ответственности в отборе на ОИ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Бывшая российская фигуристка Евгения Медведева дала совет соотечественникам, которые будут участвовать в отборе на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению экс-спортсменки, российским фигуристам не надо думать об ответственности. «Жду, что ребята справятся со всем. Надеюсь, что они сильно не станут закапываться в мыслях об этой ответственности. Просто выйдут и все сделают», — заявила Медведева.

Квалификационные соревнования на Олимпийские игры пройдут в Пекине с 17 по 21 сентября. Игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

13 мая Международный союз конькобежцев (ISU) назвал имена российских фигуристов, допущенных к отборочному турниру к Олимпиаде-2026. В список вошли четверо спортсменов, выступающих в одиночном катании. При этом ISU не допустил спортивные пары и танцевальные дуэты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России за подготовку теракта задержан иностранец. Он хотел устроить серию подрывов. Что об этом известно?

    Названа опасность вируса-вымогателя для любителей порно

    Россиянка рассказала о ночевке в ее доме сбежавших из СИЗО

    Китай рассказал о новой угрозе для мира со стороны США

    Медведев намекнул на возможные репарации России к Финляндии

    Ким Кардашьян опубликовала фото в бюстгальтере и колготках

    Медведева дала совет участвующим в отборе на Олимпиаду российским фигуристам

    На Украине назвали число уничтоженных в ходе конфликта наемников США

    Медведев заявил о подготовке одной страной плацдарма для нападения на Россию

    Наследство покончившего с собой Старовойта начали делить

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости