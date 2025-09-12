Мир
МИД Франции вызовет посла России из-за инцидента с дронами в Польше

МИД Франции вызовет посла России в Париже из-за инцидента с БПЛА в Польше
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

МИД Франции вызовет посла России в Париже Алексея Мешкова из-за инцидента с БПЛА в Польше. Об этом заявил исполняющий обязанности главы французского ведомства Жан-Ноэль Барро, сообщает Reuters.

«Он будет вызван сегодня утром», — сказал дипломат.

Ранее посол России в Швеции Сергей Беляев, комментируя вызов в МИД королевства, напомнил о необходимости доказать причастность России к инциденту с дронами в Польше. В заявлении также подчеркивается, что Москва готова начать переговоры с Министерством обороны Польши для выяснения обстоятельств произошедшего.

