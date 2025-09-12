МИД Германии вызвал посла России после инцидента с дронами в Польше

Посла России Нечаева вызвали в МИД ФРГ в связи с инцидентом с дронами в Польше

Российского посла Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ в связи с инцидентом с дронами в Польше. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Германии в социальной сети X.

«Сегодня в Министерство иностранных дел ФРГ был вызван российский посол. НАТО твердо стоит на своем в вопросе защиты территории нашего альянса и нашей безопасности», — говорится в публикации.

В посте указано, что Москва действует «опасно и неприемлемо», якобы «отправляя российские беспилотники в воздушное пространство НАТО».

В ночь на 10 сентября неопознанные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) пересекли границу Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что в небе удалось обнаружить 19 дронов. В Польше, не приведя никаких доказательств, обвинили в произошедшем Москву.

В российском Минобороны ответили, что поражать объекты на территории Польши не планировалось. Ведомство подчеркнуло, что беспилотники из России не смогли бы преодолеть такое расстояние.