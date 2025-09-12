Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:23, 12 сентября 2025Россия

Минобороны подтвердило уничтожение украинского Су-27

Минобороны России заявило об уничтожении украинского истребителя Су-27
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Ermochenko / AP

Воздушно-космические войска (ВКС) России уничтожили украинский сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-27. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении. Каких-либо других подробностей о воздушном бое в оборонном ведомстве не привели.

Из сводки министерства по состоянию на 12 сентября следует, что с момента начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 667 украинских самолетов.

Информация о сбитом Су-27 появилась ранее, 11 сентября. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о ликвидации украинского летчика 39-й бригады тактической авиации майора Александра Боровика, который выполнял боевое задание на тяжелом истребителе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России снизил ключевую ставку

    Военный объяснил переброску ВСУ наемников под Красноармейск

    Статуя Мадонны начала плакать маслом

    В России предупредили Украину о последствиях паузы в переговорах

    Российский фондовый рынок отреагировал на решение Центробанка снижением

    Ефремов высказался о своем сходстве с Николаем II

    ЦБ оценил динамику цен в России

    Грузия обвинила СБУ в провозе взрывчатки на территорию страны

    Директора российского рехаба наказали за расправу над постояльцем

    Каллас рассказала детали плана ЕС против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости