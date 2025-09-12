Минобороны подтвердило уничтожение украинского Су-27

Минобороны России заявило об уничтожении украинского истребителя Су-27

Воздушно-космические войска (ВКС) России уничтожили украинский сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-27. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении. Каких-либо других подробностей о воздушном бое в оборонном ведомстве не привели.

Из сводки министерства по состоянию на 12 сентября следует, что с момента начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 667 украинских самолетов.

Информация о сбитом Су-27 появилась ранее, 11 сентября. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о ликвидации украинского летчика 39-й бригады тактической авиации майора Александра Боровика, который выполнял боевое задание на тяжелом истребителе.