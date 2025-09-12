Интернет и СМИ
Минюст пополнил реестр иноагентов

Минюст внес в реестр иноагентов журналистов Бороган и Куропова
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Минюст пополнил реестр иноагентов и добавил в него журналистов Ирину Бороган и Сергея Куропова. Об этом говорится на сайте ведомства.

Сообщается, что Бороган участвовала в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательных организаций, распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей. Кроме того, журналистка выступала респондентом на информационной площадке, которую предоставляли иностранные СМИ.

Куропов, по данным Минюста, распространял недостоверные сведения о решениях российских властей, а также формировал негативный образ Вооруженных сил России (ВС РФ). Также журналист выступал против проведения спецоперации на Украине и отождествлял Российскую Федерацию с Третьим Рейхом, распространял материалы иностранных агентов и нежелательных организаций для неограниченного круга лиц. Уточняется, что Куропов живет за пределами России.

Кроме того, в реестр иноагентов внесли проект «Обманутый Россиянин», кинорежиссера Эдуарда Тополя и активистку Ирину Шумилову.

Ранее стало известно, что Минюст внес в реестр иностранных агентов интернет-ресурс «Компромат 1» и проект Om TV. Уточнялось, что ресурсы распространяли фейки о принимаемых органами публичной власти России решениях.

.
