Москвич оказался в больнице из-за съеденной во «Вкусвилле» чиабатты

Shot: Москвич оказался в больнице с отравлением из-за чиабатты из «Вкусвилла»

Житель Москвы оказался в больнице с отравлением из-за съеденной чиабатты из сети «Вкусвилл». Об этом стало известно Telegram-каналу «Shot проверка».

Мужчина пояснил, что приобрел продукт в кафе «Вкусвилла» на улице Большой Якиманке. После обеда у него появилась тошнота и повысилась температура.

Пострадавший обратился к врачам, его направили в инфекционную больницу.

После отравления специалисты отобрали пробы чиабатты (изготовитель — «Идеология еды»). В ходе экспертизы в образце выявили бактерии группы кишечной палочки и превышение других микроорганизмов. В августе «Вкусвиллу» было выписано предостережение.

