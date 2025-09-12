Россия
09:39, 12 сентября 2025Россия

Москвич оказался в больнице из-за съеденной во «Вкусвилле» чиабатты

Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Житель Москвы оказался в больнице с отравлением из-за съеденной чиабатты из сети «Вкусвилл». Об этом стало известно Telegram-каналу «Shot проверка».

Мужчина пояснил, что приобрел продукт в кафе «Вкусвилла» на улице Большой Якиманке. После обеда у него появилась тошнота и повысилась температура.

Пострадавший обратился к врачам, его направили в инфекционную больницу.

После отравления специалисты отобрали пробы чиабатты (изготовитель — «Идеология еды»). В ходе экспертизы в образце выявили бактерии группы кишечной палочки и превышение других микроорганизмов. В августе «Вкусвиллу» было выписано предостережение.

Ранее сообщалось, что жительница Оренбурга показала купленные в «Пятерочке» конфеты с червями. Женщина допустила, что могла съесть несколько личинок в том случае, если и остальные конфеты были испорчены.

