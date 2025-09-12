На Украине на службу для молодых людей по контракту пошли девушки

Генштаб ВСУ: Контракт «18-24» впервые подписали девушки

Контракт на службу для молодых людей от 18 до 24 лет в Вооруженных силах Украины (ВСУ) впервые подписали девушки. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Генштаба украинской армии.

«Впервые контракт "18-24" с 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко подписали девушки — они идут на должности операторов беспилотников», — говорится в публикации.

Сообщается, что девушки на должности операторов дронов прослужат два года, вместо положенного одного для пехотинцев.

Ранее стало известно, что власти Украины намерены срочно мобилизовать 122 тысячи человек из-за ситуации на фронте. В Днепропетровской области якобы планируется мобилизовать более 22 тысяч человек, в Одесской области — порядка 18 тысяч.