Названа необычная поза для получения новых ощущений в сексе

Психолог и сексотерапевт Питер Канарис посоветовал попробовать позу «ножницы», чтобы испытать новые и необычные ощущения. О плюсах этой позиции он рассказал Women's Health.

Эксперт указал, что поза «ножницы» не предполагает проникновения, и именно это позволяет получить абсолютно новый опыт. По его словам, партнеры ложатся на бок и сплетают ноги так, чтобы их гениталии соприкоснулись. «Контакт гениталий к гениталиям очень возбуждает и может усилить не только физическое, но и эмоциональное удовольствие», — подчеркнул Канарис.

Сексотерапевт добавил, что плюс «ножниц» в том, что каждая пара может найти для себя идеальную технику. Он уточнил, что можно менять положения, темп соприкосновения, также допустимо использовать руки или секс-игрушки.

В заключение Канарис напомнил, что занимаясь любовью в позе «ножницы» следует соблюдать обычные меры безопасности и использовать презервативы. По его словам, заразиться инфекциями, передающимися половым путем, можно и без проникновения.

