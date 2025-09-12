Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:29, 12 сентября 2025Забота о себе

Названа необычная поза для получения новых ощущений в сексе

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom  

Психолог и сексотерапевт Питер Канарис посоветовал попробовать позу «ножницы», чтобы испытать новые и необычные ощущения. О плюсах этой позиции он рассказал Women's Health.

Эксперт указал, что поза «ножницы» не предполагает проникновения, и именно это позволяет получить абсолютно новый опыт. По его словам, партнеры ложатся на бок и сплетают ноги так, чтобы их гениталии соприкоснулись. «Контакт гениталий к гениталиям очень возбуждает и может усилить не только физическое, но и эмоциональное удовольствие», — подчеркнул Канарис.

Сексотерапевт добавил, что плюс «ножниц» в том, что каждая пара может найти для себя идеальную технику. Он уточнил, что можно менять положения, темп соприкосновения, также допустимо использовать руки или секс-игрушки.

Материалы по теме:
Что такое рефлексия простыми словами? Определение и виды рефлексии в психологии
Что такое рефлексия простыми словами?Определение и виды рефлексии в психологии
27 октября 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022

В заключение Канарис напомнил, что занимаясь любовью в позе «ножницы» следует соблюдать обычные меры безопасности и использовать презервативы. По его словам, заразиться инфекциями, передающимися половым путем, можно и без проникновения.

Ранее сексолог Ян Кернер назвал главную причину отсутствия оргазма. По его мнению, женщины не получают удовольствия, так как большинство поз в сексе не обеспечивают стимуляцию клитора.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Больше не братья. Президент Армении высказался об отношениях с Россией

    Раскрыты подробности об атаковавших Ленобласть тяжелых дронах и местах их запуска

    Раскрыто предполагаемое расстояние буферной зоны у ДНР

    Названа необычная поза для получения новых ощущений в сексе

    Раскрыто недовольство Трампом из-за непокорности одного мирового лидера

    Япония ввела санкции против россиян и российских организаций

    Губернатор раскрыл подробности об атаке ВСУ на граничащий с Подмосковьем регион

    Москвичам назвали срок окончания бабьего лета

    Российский военный дезертировал из части и занялся наркоторговлей

    В российском аэропорту задержали или отменили более 50 рейсов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости