Названы три лучших упражнения для снятия напряжения в шее

Фитнес-эксперт Прокофьева: Растяжка трапециевидной мышцы снимет напряжение в шее

Растяжка трапециевидной мышцы помогает снять напряжение в шее для людей, занимающихся сидячей работой. Три простых упражнения, которые снимут неприятные болевые ощущения, дала «Газете.Ru» фитнес-эксперт Светлана Прокофьева.

Она отметила, что движения важно выполнять медленно, плавно и без рывков, а дышать стоит глубоко и ровно. Первое упражнение заключается в растяжке трапециевидной мышцы, которая является самой важной мышцей для расслабления. Рекомендуется сесть прямо, выпрямить спину, правой рукой обхватить голову и положить ладонь на левую височную область. Затем нужно плавно потянуть голову по направлению к правому плечу, опуская левое плечо вниз. Можно также попробовать потянуться левой рукой к полу.

«Задержитесь в этом положении на 20-30 секунд, глубоко дыша. Медленно верните голову в исходное положение и повторите то же самое для другой стороны. Следует сделать 2-3 повторения в каждую сторону», — пояснила Прокофьева.

Второе упражнение — сопротивление. Лучше приложить ладонь ко лбу, а после наклонять голову вперед, одновременно сопротивляясь рукой примерно десять секунд. Теперь требуется повторить движения для затылка, расположив ладонь сзади головы. При выполнении надо осторожно потянуть назад, а также в левую и правую стороны по идентичной технике. Таким же образом два-три подхода в каждом направлении.

Третье — подбородок к груди (растяжка задней поверхности шеи). «Сядьте или встаньте прямо, опустите плечи, затем медленно поверните голову влево, будто пытаясь посмотреть через левое плечо, а подбородок при этом разверните к левому плечу», — отметила специалист.

Как добавила она, также необходимо задержаться на 20-30 секунд и медленно вернуть голову в центр. Следует повторить для другой стороны, а также два-три раза в каждую сторону. Минимизировать дискомфорт в шее и плечах поможет выполнение этого комплекса упражнений каждые два часа.

Ранее эксперты раскрыли способ похудеть с помощью «антитренировок». Исследования показали, что регулярные упражнения с низкой нагрузкой помогают снизить кровяное давление, положительно влияют на работу мозга и укрепляют суставы.