20:26, 12 сентября 2025

Раскрыт следующий флагман Huawei

Digital Chat Station: Huawei выпустит Mate 80 с чипом Kirin 9030 в ноябре
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Nicoco Chan / Reuters

Следующим флагманским смартфоном Huawei окажется модель Mate 80. Об этом в своем блоге на Weibo заявил известный китайский инсайдер Digital Chat Station.

По мнению автора, в серию будут входить четыре смартфона — Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro+ и лимитированная версия Mate 80 RS. Специалист назвал новый флагман серьезным конкурентом iPhone 17 Pro. Автор полагает, что Huawei анонсирует устройства в ноябре.

Характеристики гаджетов будут отличаться в зависимости от модели. Так, Mate 80 будет иметь плоский OLED-дисплей. Версии Pro, скорее всего, получат экран с округлыми 3D-гранями. Редкий Mate 80 RS будет оснащен 6,9-дюймовым двухслойным OLED-дисплеем, который будет отличаться повышенной яркостью и сниженным энергопотреблением. Из раскрытого отчета следует, что все аппараты будут работать с процессором Kirin 9030.

Digital Chat Station также рассказал, что новые девайсы получат аккумулятор увеличенной емкости — минимум 6000 миллиампер-часов. Модели будут поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 100 ватт, беспроводную — 80 ватт. Вероятно, смартфоны получат поддержку 5G и спутниковой связи.

Ранее эксперты IDC заявили, что китайская корпорация Huawei удержала лидерство на мировом рынке носимой электроники. В сегменте умных часов, смарт-трекеров и другой носимой электроники она получила долю 20,2 процента.

