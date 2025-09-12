Наука и техника
Назван самый популярный бренд умных часов

IDC: Huawei осталась главным производителем умных часов, Apple — третья
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Китайская корпорация Huawei удержала лидерство на мировом рынке носимой электроники. Об этом сообщает издание 9to5Mac со ссылкой на исследование International Data Corporation (IDC).

Во втором квартале 2025 года Huawei осталась лидером на рынке носимых устройств — умных часов и фитнес-трекеров. Ее доля составила 20,2 процента. Таким образом, китайский IT-гигант остается главным производителем самых популярных носимых гаджетов.

На втором и третьем местах расположились Xiaomi и Apple, которые получили долю 19,3 и 15 процентов соответственно. Ниже расположились Samsung и BBK. По словам специалистов IDC, пятерка лидеров на рынке за год не изменилась.

Самый большой рост поставок показала Xiaomi, за год ее показатели выросли на 61 процент. Поставки лидера Huawei увеличились на 11,7 процента, Samsung — упали на 2 процента. В штуках Huawei отгрузила за квартал 9,9 миллиона устройств, Xiaomi — 9,5 миллиона, Apple — 7,4 миллиона.

Аналитики IDC предсказали, что по итогам третьего квартала Xiaomi может обогнать Huawei. В четвертом квартале года также ожидается рост поставок Apple — на фоне выпуска новых умных часов.

В конце лета в IDC спрогнозировали, что по итогам 2025 года продажи смартфонов во всех регионах, за исключением Китая, вырастут. По мнению экспертов, в ближайшие пять лет мировой рынок смартфонов продолжит расти.

