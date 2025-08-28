Важнейшему рынку смартфонов предсказали внезапное падение

IDC: В 2025 году продажи смартфонов вырастут во всем мире, за исключением Китая

По итогам 2025 года продажи смартфонов во всех регионов, за исключение одного, вырастут. Об этом сообщается в отчете International Data Corporation (IDC).

Аналитики агентства скорректировали свой прогноз относительно глобального рынка смартфонов, предсказав по итогам 2025 года рост на 1 процент, до 1,24 миллиарда поставленных устройств. Рынок в США вырастет на 3,6 процента, Ближнего Востока и Африки — 6,5 процента. Лишь на рынке Китая поставки смартфонов упадут впервые за несколько последних кварталов — на 1 процент.

Рынок Китая, которой является одним из важнейших в мире, эксперты назвали отстающим. Снижение поставок назвали результатом экономических трудностей и исчерпания ресурса государственных субсидий. В Китае с помощью субсидий можно компенсировать покупку важных продуктов, в том числе смартфонов. Внезапное ухудшение положения на местном рынке предсказывают в том числе из-за того, что у потребителей нет явной причины обновлять свои смартфоны.

Заглядывая в будущее, специалисты IDC придерживаются сдержанного оптимизма. По их прогнозу, в ближайшие пять лет мировой рынок смартфонов продолжит расти. В 2026 году ожидается рост поставок на 1,2 процента, в 2027-м — на 2,1 процента, в 2028-м — на 1,6 процента, в 2029-м — на 1,4 процента.

